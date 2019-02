Como trabalhar nos EUA: visto e currículo

De 2013 a 2018, a quantidade de declarações de saída definitiva do Brasil entregues à Receita Federal mais do que duplicou, passando de 8.424 para 20.532. Dos mais de três milhões de brasileiros que moram no exterior, 1,7 milhão estão na América do Norte e, desse total, mais de 1,4 milhão nos Estados Unidos. Mas o sonho de morar no exterior depende da obtenção de uma ocupação. Saiba como fazer para trabalhar legalmente nos Estados Unidos.

> Como trabalhar e morar no Canadá?

As leis trabalhistas nos EUA exigem um visto de trabalho. A recomendação para os brasileiros que buscam trabalho nos Estados Unidos é primeiramente aplicar o currículo (em inglês) em sites de emprego para, por meio dele, conseguir um visto de residência para assim preparar as malas para viagem. Entre os indicados está o H1B.IO, que é voltado exclusivamente para contratação de estrangeiros.

Várias empresas americanas contratam brasileiros. Por isso, há outros sites de emprego nos Estados Unidos com vagas temporárias, como o "Freelancer", para cargos específicos. No caso de andador de cachorro ou cuidador de crianças e idosos tem o "Care". E para cargos de Tecnologia da Informação o indicado é o "Dice". Já para o brsileiro que quer fazer intercâmbio e busca estágio ou voluntariado, a dica é o "Idealist".

Além disso, entre os sites de emprego mais pesquisados nos Estados Unidos estão o Monster, Glassdoor, Indeed e LinkedIn, mas nem todos tem oportunidades que oferecem o visto de trabalho.

Como conseguir visto de trabalho

Após a proposta de emprego, deve-se solicitar o visto de trabalho americano: o H-1B. A solicitação do visto deve ser feita pelo empregador.

Todo ano o U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) abre um total de 85 mil vagas para esse visto, sendo 65 mil para candidatos em geral e 20 mil para quem tem MBA em uma universidade americana. A solicitação do visto deve ser feito no dia 1º de abril de cada ano.

Se houver mais aplicantes que vagas, o que geralmente é a regra, o computador faz uma seleção aleatória com base nos números das petições. Em 2018, por exemplo, segundo a USCIS, foram 94.213 inscritos para vaga geral e 95.885 pedidos destinados para área com MBA americano.

Uma vez que o visto é aprovado, tem duração de três anos, podendo ser renovado por mais três. Caso o profissional queira obter um “green card” ou residência permanente, a empresa deve solicitar um visto de imigrante antes de terminar o segundo período com o H-1B.

Cearenses deixando o Brasil

No Ceará, foram 52 declarações de saída definitiva do Brasil entregues à Receita Federal ao longo do último ano. Desde 2013, o número mais baixo foi em 2014, com 31 pessoas, e o mais expressivo em 2016, com 67. Nos demais anos, a média varia na faixa de 40 a 50 emigrantes cearenses.