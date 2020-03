Como reduzir os impactos da queda da atividade econômica

Sem poder abrir as portas por conta do coronavírus, empresários do mundo inteiro estão enfrentando uma redução drástica das receitas. Nesse cenário, a adoção de algumas medidas podem fazer a diferença para o futuro dos negócios.

Entre as ações que podem ajudar a manter na sobrevivência da empresa está a renegociação de aluguéis. A recimendação é procurar o proprietário solicitanto carência de um a dois meses no aluguel e se o imóvel for financiado, é possível fazer o mesmo com a financeira.

Para quem possui seguro, é possível buscar cobertura de eventuais prejuízos pelo fechamento devido a catástrofes. Também é possível reduzir os custos fixos coma diminuição da carga horária dos funcionários, e fazer uma relação de tudo que possa ser temporariamente pausado. Outra opção é buscar realizar divulgação e vendas pela internet.