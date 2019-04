Como montar um negócio com R$ 1.000; saiba mais

Você tem vontade de abrir o próprio negócio, mas tem poucos recursos financeiros para realizar essa meta? É possível investir com pouco dinheiro, de acordo com orientações do Sebrae Ceará. Com apenas R$ 1000 reais, o empreendedor pode engatinhar e conseguir começar o seu negócio.

Após decidir qual o segmento que deseja atuar, existem outros recursos que pode auxiliar na hora de conseguir produtos ou insumos para a empresa. Um exemplo disso é a negociação com fornecedores, através de parcelamentos em prestações pequenas a fim de facilitar o orçamento de quem está há pouco no mercado.

Veja detalhes no vídeo:

Circuito do Empreendedorismo do Ceará

Durante o mês de abril o Sistema Verdes Mares irá abordar o tema empreendedorismo, através da campanha do Circuito do Empreendedorismo do Ceará, no qual interessados poderão visitar empresas dos segmentos de educação, gastronomia e saúde.