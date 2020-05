Como investir durante a crise? Confira dicas

Com a taxa de juros em queda contínua e derretimento dos mercados frente ao avanço da pandemia do novo coronavírus, os pequenos investidores precisam priorizar a manutenção de uma reserva de emergência e aplicações mais rentáveis que a tradicional poupança - opção da qual se deve fugir, segundo o assessor de investimentos Brendo Rodrigues, por existirem alternativas mais vantajosas e com a mesma facilidade de retirada.

“Imprevistos e fracassos financeiros, por mais que sejam parciais, como esse que estamos passando durante essa pandemia, exigem um plano de investimentos resiliente. Isso significa que o pequeno poupador não pode errar na hora de aplicar seu dinheiro, já que ele muitas vezes representa um pequeno capital que sobra do seu orçamento mensal. Muitas vezes é R$ 100, R$ 200 ou menos que isso”, observa

Rodrigues recomenda outras três opções de investimento, por menor que seja a quantia disponível para aplicar. Ele ressalta, porém, a importância de se manter uma reserva emergencial, pequenas aplicações na renda variável e atenção para evitar taxas.

Confira as dicas:

Conta digital: Pela ausência de agências físicas, o custo para manter uma conta nessa modalidade de banco é bem menor ou até inexiste. Além desse fator, contas digitais tendem a render mais que as físicas.

Fundos de Investimentos imobiliários (FIIs): Essa opção destaca-se na renda variável por historicamente representar menor risco se comparado a ações. A modalidade permite investir em cotas de diferentes imóveis (apartamentos, shoppings e galpões), por valores acessíveis com maior previsibilidade dos retornos mensais. O importante é procurar corretoras com taxa zero e FIIs com histórico de retornos consistentes nos últimos anos.

Ações: As ações tornam o investidor sócio de uma empresa. É necessário observar criteriosamente, já que ao adquirir o ativo o investidor assume o risco também dos prejuízos, por isso é importante.

O especialista aponta que, a longo prazo, boas ações trazem os maiores lucros, mas o momento exige máxima atenção. Antes de começar a aplicar em ações de alguma empresa, ele recomenda conhecer bem a situação da companhia, entre as quais: