Como definir o preço de um produto ou serviço de um negócio; veja detalhes

Para definir o preço de venda é preciso que o empreendedor saiba como definir o valor agregado a um produto ou serviço. Dessa forma, é necessário ficar atento ao valores da concorrência e entender como atrair o consumidor até a empresa.

De acordo com Alice Mesquita, analista do Sebrae Ceará, o empreendedor precisa fazer uma pesquisa de mercado para definir valores, que devem ser regulados também a partir dos gastos operacionais da empresa e de outros custos.

Além disso, os custos de produção precisam estar incluídos no valor do produto final – para que não haja prejuizos.

Saiba mais detalhes:

Circuito do Empreendedorismo do Ceará

Com o intuito de estimular o espírito empreendedor, apresentar histórias inspiradoras e encorajar o desenvolvimento de ideias inovadoras e criativas, o Sistema Verdes Mares criou o Circuito de Empreendedorismo do Ceará, uma experiência que levará para dentro de empresas cearenses, jovens e adultos que que têm sede de conhecimentos do mundo dos negócios.