Como achar passagens aéreas mais baratas e poupar até 25% na próxima viagem

Economia é um dos fatores mais importantes para a maioria dos viajantes. Seja com a escolha do destino, seja com o voo, seja com as diárias do hotel, economizar já está na lista de prioridades na hora de planejar uma viagem.

1. Planejar com meses de antecedência pode poupar até 25% em passagens

De acordo com a ferramenta de buscas Kayak, uma das dicas é se planejar com antecedência. Em relação às passagens aéreas, acompanhar a evolução dos preços com cerca de 6 meses de antecedência é importante para saber quando as passagens estão mais baratas.

“O histórico do Kayak revela que a antecedência ideal para se comprar passagens nacionais é de um mês; para internacionais, de 3 ou 4 meses. Comprando com essa antecedência, os viajantes podem garantir uma economia de até 15-25% no valor das passagens”, afirma Eduardo Fleury, Country Manager do Kayak no Brasil.

2. Evite "horários de pico": de sexta a segunda

Ainda segundo a ferramenta, outra dica é evitar “horários de pico” de voos.

Ir em um sábado e voltar em uma segunda em vez de ir sexta e voltar num domingo, por exemplo, pode garantir uma boa economia, já que voos com maior demanda são mais caros

"Para os que têm tempo e disponibilidade, optar por um voo com escalas também reduz o preço da passagem e pode até proporcionar a oportunidade de se conhecer um novo destino aproveitando o stopover que hoje muitas companhias aéreas disponibilizam", completa.

3. Viajar pelo Brasil e América Latina sai mais barato

O Kayak também recomenda considerar destinos nacionais interessantes ao invés de destinos estrangeiros, principalmente, para famílias com um orçamento mais restrito.

“Em função da alta do dólar, instabilidade do câmbio e desvalorização do real, os viajantes têm dado preferência para viagens pelo Brasil e pela América Latina, opções menos dolarizadas e mais em conta”, completa Fleury.

4. Quais os 3 meses mais baratos para viajar?

De acordo com dados do aplicativo Voopter, o mês de setembro é o que concentra as passagens aéreas mais baratas. Ou seja, quem pode se programar e possui flexibilidade de datas, deve optar por períodos de baixa temporada.

O estudo acompanhou tarifas em algumas rotas nacionais e internacionais ao longo do ano de 2018.

Setembro, outubro e junho aparecem como meses em que os bilhetes aéreos saem por um preço mais baixo.

“Os números comprovam uma situação que já é de conhecimento geral, ou seja, nos meses tradicionais de férias, como julho, dezembro e janeiro, os valores sobem consideravelmente. Aqui vale a lei da oferta e da demanda”, explica a general manager do Voopter, Juliana Vital.

5. Conheça o trecho de voo mais barato e mais caro no Brasil

O buscador global de viagens Skyscanner analisou os preços de diversos voos pelo mundo para descobrir em quais destinos as passagens de avião são mais baratas. O levantamento traz a média de preços das passagens aéreas ao longo de 2018 e quanto vale cada km percorrido em rotas domésticas e quanto o consumidor paga por cada km rodado também em rotas de longa e curta distância, para voos internacionais.

Um dado interessante da pesquisa é que a variação de preços entre a rota mais barata no Brasil (Belém – São Paulo) e a mais cara (Recife – Fernando de Noronha) é de quase 600%.

Já nas rotas internacionais, essa diferença cai abruptamente, tanto entre as rotas de longa distância (160%) quanto nas rotas de curta distância (151%).

O Skyscanner analisou 160 rotas domésticas e a mais barata foi de São Paulo – Belém (R$0,28 por km), mas essa não é a mais longa. A mais distante é entre Porto Alegre e Fortaleza, com 3.205 km, que aparece como a 5ª mais barata do estudo (R$0,31).

Já o preço por km mais caro no Brasil é entre Recife e Fernando Noronha (R$1,91) – que é também um dos destinos mais desejados dos brasileiros.