Comércio varejista cearense recua 1,1% em abril, aponta o IBGE

O comércio varejista ampliado no Ceará – que leva em consideração as vendas de veículos, motos, partes e peças, além de material de construção – apresentou uma leve retração de 1,1% nas vendas em abril, ante um resultado positivo de 1% em março. Os dados integram a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (12).

Entre as dez atividades pesquisadas pelo IBGE, cinco apresentaram retração em abril. O recuo mais expressivo do mês veio do grupo livros jornais e papelarias (25,4%), seguido de equipamentos e materiais para escritório (10,1%), combustíveis e lubrificantes (9,3%), e hipermercados e supermercados (7,3%).

Dentro do grupo de atividades do comércio varejista ampliado, o principal destaque ficou por conta dos materiais de construção, que apresentou um crescimento de 21,4% no mês. O segmento de veículos, motocicletas, partes e peças também avançou (6,9%). Contudo, ambos os setores mencionados apontaram variação negativa em março.

De acordo com o IBGE, em abril, ante igual período do ano passado, o comércio varejista acumulou uma variação de 1,7%, e 1,4% no acumulado dos últimos 12 meses.

Nordeste

Dentre os estados do Nordeste, Alagoas foi o único que registrou variação positiva em abril, de 2,1%. O Rio Grande do Norte lidera o ranking de pior resultado do mês, com retração de 3%, seguido da Paraíba (2,7%), Sergipe (1,9%), Maranhão (1,8%) e Ceará (1,1%).

Receita Nominal

A receita nominal do varejo ampliado no Ceará apresentou uma leve alta de 0,7% em abril, ante o crescimento de 1,6% registrado em março. Nos últimos 12 meses, a receita acumula uma variação positiva de 4,0%, e no ano de 4,6%.