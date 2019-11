Comércio terá horário de funcionamento especial aos domingos

Por causa de Natal e Réveillon - que aumentam as vendas de produtos e serviços no fim de ano - as lojas do Centro terão horário de funcionamento especial nos domingos de dezembro. Assim, os comerciantes devem abrir os estabelecimentos entre 8h e 9h e fechar entre 15h e 16h, começando neste domingo (1°), de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

Nos últimos domingos do mês, 22 e 29, haverá uma outra ampliação no horário de funciomento das lojas do Centro, que devem fechar mais tarde, às 18h, para atender às demandas.