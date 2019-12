Comércio foi o setor que mais gerou vagas em novembro; ao todo foram 2.989 vagas

O setor de comércio foi o que gerou mais vagas formais no Ceará no mês passado, com 2.989 empregos de carteira assinada, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (19) pela Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

Em novembro, o comércio obteve 8.858 admissões ante 5.869 vagas no mercado de trabalho, resultando um saldo positivo na diferença de empregos gerados.

Em segundo lugar, o segmento de serviços também teve crescimento. No mês, foram 2.010 empregos, com 14.734 contratações ante 12.724 desligamentos.

Outros setores também indicaram saldos positivos, mas não puxaram muitas contratações, como construção civil (340 postos); extrativa mineral (19); administração pública (34) e serviços industriais de utilidade pública (30).

Saldo negativo

Os resultados do mês que terminaram em queda foram agropecuária e indústria da transformação. O primeiro, neste caso, revelou que o setor agro registrou mais desligamentos, com 4.513; defronte 4.664 admissões, com uma diferença de 151 postos de trabalho.

Os dados do Caged apontam que a indústria da transformação, por sua vez, obteve apenas 605 contratações em frente a 1.046 demissões.