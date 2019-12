Comércio espera o melhor Natal dos últimos anos com queda no endividamento e na inadimplência

Dezembro promete ter o melhor Natal dos últimos anos para o varejo nos últimos anos, segundo estima a diretora institucional da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio), Cláudia Brilhante. A expectativa é fundamentada no menor percentual de endividados visto no mês, ante novembro deste ano. São 60,9% dos cearenses endividados, segundo pesquisa divulgada nesta manhã - é 3,7 ponto percentual menor do observado em Novembro (63,8%).

“Nós estamos com a inflação reduzida e temos a diminuição de juros e o aumento da confiança do consumidor. Isso dá pra gente uma expectativa de que nós teremos um dos melhores Natais dos últimos anos, porque o consumidor pagou suas dívidas e está capitalizado para comprar.”, estima Cláudia Brilhante.

Também é possível observar diminuição do percentual de consumidores com dívidas em atraso. Segundo a pesquisa, o mês de dezembro registrou índice de 20,2% nesta categoria, caracterizando queda de 0,3 ponto percentual em comparação com o mês passado, quando o número era de 20,5%.

Os inadimplentes, aqueles consumidores que possuem dívidas com mais de 90 dias de atraso, também estão em menor número. Com percentual de 6,6% em dezembro, a queda é 3,5 ponto percentual quando comparado ao que foi registrado em novembro (10,1%).

Liberação de recursos

Segundo a diretora institucional da Fecomércio, Cláudia Brilhante, os números otimistas têm um motivo muito claro: “Se devem à liberação dos benefícios concedidos pelo governo: PIS/PASEP, FGTS e a segunda parcela do 13º salário. O consumidor conseguiu sentir no bolso e priorizou o pagamento de dívidas. Agora ele vai fazer compras..”

Cautela

Apesar das projeções positivas, a diretora ressalta que o mês de janeiro deve ser lembrado com cautela na hora de consumir neste fim de ano. “ O consumidor deve ter responsabilidade, não se empolgar e não fazer compras por impulso, priorizar as compras à vista e evitar usar o cartão de crédito em muitas parcelas. Nós sabemos que vem janeiro e ele tem todo material escolar e os impostos, é um mês bem difícil”, aconselha.

A segunda parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 20 deste mês.