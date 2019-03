Comércio de Fortaleza funcionará nos feriados de São José e Data Magna do Ceará

Na próxima terça-feira, 19 de março, dia de São José, padroeiro do Ceará, os shoppings centers e algumas lojas do Centro vão abrir as portas normalmente. No caso dos shoppings, o funcionamento será de 10h às 22h, e nas lojas do Centro, de 8h às 18h.

Esses horários também serão aplicados no feriado do dia 25 de março, uma segunda-feira, quando é celebrada a Data Magna no Ceará.

Na quarta-feira (13), o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, se reuniu com associações de lojistas e representantes de shoppings centers de Fortaleza, para definir o horário do comércio para os feriados.

Segundo a CDL, o funcionamento do comércio nos próximos feriados busca aquecer as vendas e renovar o estoque, tendo em vista o Dia das Mães, a segunda melhor data do ano para os lojistas, perdendo apenas para o Natal.

A abertura das lojas atenderá ainda o que está previsto em lei quanto aos direitos e deveres de empregadores e funcionários.