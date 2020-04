Começam as apostas exclusivas para o concurso "Dupla Sena de Páscoa"

Desde a última quarta-feira (1º), começaram as apostas exclusivas para a Dupla de Páscoa. Com isso, todos os jogos registrados para a Dupla Sena passam a concorrer para o sorteio especial da modalidade (concurso 2.070). O prêmio está estimado em R$ 30 milhões e o sorteio será realizado no dia 25 de abril, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). As apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos nas lotéricas de todo o país e também pelo Portal Loterias Caixa, pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários da plataforma iOS.

A Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina, quadra ou terno. Com apenas uma aposta da Dupla Sena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar. São dois sorteios por concurso e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Também é possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha). O preço da aposta simples, com 6 números, é de R$ 2,50.

O ganhador que optar por aplicar os R$ 30 milhões do prêmio na Poupança da Caixa receberá um rendimento mensal de aproximadamente R$ 73 mil. Ou se preferir investir em bens, poderá comprar 12 apartamentos de luxo, nas melhores localidades do País, no valor de R$ 2,5 milhões cada.

Bolão da Dupla de Páscoa

Para aumentar as chances de ganhar, os apostadores também podem participar de bolões. Basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.