Começa leilão de energia nova A-6, Ceará tem 156 projetos na disputa

Teve início, na manhã desta sexta-feira, 18, o 30º leilão de energia nova A-6, com objetivo de contratação da demanda das distribuidoras em 2025. Para este certame, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) habilitou 1.541 projetos de parques eólicos, usinas solares, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e termelétricas a gás natural, biomassa e carvão mineral. No total os empreendimentos somam 71,385 mil MW de capacidade instalada.

Entre os 156 projetos habilitados no Ceará, 85 são de geração solar fotovoltaica, 69 de geração eólica e 2 térmicas a gás. Ao todo,empreendimentos autorizados para o Estado têm uma potência de 7,467 gigawatts (GW). Atualmente, todas as usinas em operação no Estado têm uma potência instalada de 4,433 GW. Levando em consideração os empreendimentos já contratados em leilões anteriores, o Estado irá adicionar 1,091 GW até 2023, sendo a maior parte de usinas solares (72,3%).

Para o leilão foram definidos quatro produtos de venda de energia. Na modalidade por quantidade serão contratados os empreendimentos de fonte hidrelétrica (CGH, PCH e UHE) com prazo de suprimento de 30 anos e as usinas de fontes eólica e solar com prazo de suprimento de 20 anos. Na modalidade por disponibilidade para projetos de geração de fonte termelétrica à biomassa, carvão mineral e gás natural, o prazo de suprimento é de 25 anos.

Neste certame, organizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o processo de venda de energia irá ocorrer em três etapas: inicial, contínua e ratificação.

O preço-teto para os projetos hídricos é de R$ 285/MWh; para as usinas eólicas, R$ 189/MWh; para os empreendimentos solares, R$ 209/MWh; e para as térmicas, R$ 292/MWh.

O leilão é reverso, e tem a energia contratada aqueles projetos que oferecem o maior deságio em relação ao preço-teto para cada fonte.

Neste momento, o certame está na fase inicial, na qual os empreendedores irão declarar a quantidade de energia que pretendem ofertar no leilão.A partir destas informações, a sistemática da licitação irá determinar a quantidade de energia que será contratada por cada um dos quatro produtos em negociação.