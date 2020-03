Combustíveis: Governo diz preparar instrumentos para menor variação nos preços

A queda de mais de 30% nas cotações do petróleo no exterior e o tombo de 25% das ações da Petrobras nesta segunda-feira (9) fizeram o Ministério de Minas e Energia (MME) emitir nota para tranquilizar o mercado. No informe, o MME afirma que "o Governo vem estudando mecanismos como forma de não submeter a economia, bem como a população, à volatilidade excessiva ou abrupta de preços, seja para mais ou para menos".

O desenvolvimento de "instrumentos adequados que permitam uma menor variação nos preços de combustíveis sem interferência na liberdade de mercado, respeitando a livre negociação entre os agentes econômicos" foram duplamente mencionados na nota disparada no início desta tarde.

Sintonia no discurso

O Ministério de Minas e Energia entrou em sintonia com as declarações do ministro Paulo Guedes (Economia) e ressaltou que "o Brasil já passou por outros choques nos preços de petróleo e superou sem sobressaltos na economia".

Por fim, o MME assegurou que "variações de curto prazo no preço do barril de petróleo não alteram as tomadas de decisão".

"Apenas se o preço, de fato, estabelecer-se em novo patamar é que os investimentos poderão ser reavaliados. Portanto, o momento é de monitoramento", finaliza a nota.