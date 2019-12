Com IPVA mais caro do Ceará, dono de Ferrari pagará R$ 68 mil de tributos

A Ferrari F12 Berlineta é o veículo com IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) mais caro do Ceará, segundo informações divulgadas pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE). O imposto pago no próximo ano será de R$ 68 mil.

O valor venal (estimativa que o Poder Público realiza sobre o preço de determinado bem) é de R$ 1,9 milhão. O carro foi fabricado em 2013, com alíquota de 3,5%, de acordo com a Sefaz-CE. Assim, o automóvel tem capacidade para rodar com velocidade máxima de 340 km/h.

A motocicleta com IPVA mais caro no Ceará será a linha Harley-Davidson, fabricada em 2018, com valor venal de R$ R$ 132 mil e alíquota de 3,5%, O tributo em cima do veículo é de R$ 4.648 mil, com capacidade de 300 km/h.

IPVA mais baixo

O modelo de motocicleta com IPVA mais em baixo é Yingang YG48, no valor venal de R$ 1.126, com alíquota do mesmo valor. O imposto deste é de R$ 22,52.



Para contribuintes com veículos estimados no valor de R$ 1.946, o valor venal do IPVA será de R$ 48,65, com um modelo C. Aguiar Bug, fabricado em 2005, com alíquota de 2%.