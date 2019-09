Com investimentos de R$ 15 mi, Monsenhor Tabosa recebe novo supermercado

O supermercado Pinheiro aposta em novo endereço em Fortaleza. Somando planejamento, projeto e obras, foi preciso um pouco mais de ano, sendo oito meses de construção, para erguer esse novo empreendimento na Praia de Iracema e cerca de R$ 15 milhões, investimento feito em parceria com uma empresa privada. O retorno esperado está previsto apenas após 10 anos de operação.

Localizada na Monsenhor Tabosa, ao todo 150 funcionários foram contratados, muitos deles vivenciando a experiência do primeiro emprego, para atender nessa nova unidade da empresa.

"Isso é uma marca nossa. Os autogestores de nossa empresa grande parte deles foram formados na empresa, não são pessoas que chegaram gerente ou como cargo de confiança, eram operadores de venda, lançavam nota fiscal, eram repositores de loja e foram crescendo", ressalta Alexandre Pinheiro, diretor comercial.

A nova unidade inaugura amanhã (13) na Praia de Iracema, visando atender o público residente do entorno e também o turista. Para isso, aposta em um mix de vendas diferente e outras particularidades no atendimento, como o autoatendimento nos caixas.

"A Monsenhor Tabosa faz parte da história de Fortaleza, teve seu auge nos anos 1990. Na última década, realmente, muitas lojas saíram daqui, mas é uma área nobre. Ela não fica desvalorizada por conta da saída das lojas. O Pinheiro vem fazer o papel social até, ele está enxergando aqui como um diferencial. O Pinheiro vai marcar aqui o retorno da nova Monsenhor Tabosa", destaca Alexandre.

São 2 mil m² de área, sendo metade destinada para vendas, tendo sete caixas tradicionais e três de autoatendimento.

"Nós já estamos funcionando na Maraponga com o self checkout e os clientes faziam questão de passar por ele para ver a novidade, com compras livres, não sendo limitada as compras", comenta Tadeu Pinheiro, diretor de operações.

Nas prateleiras é possível ver um produtos que mesclam os itens já tradicionalmente encontrados nas outras unidades da empresa e também uma seleção diferenciada para o local.

"Temos um mix de 15 mil itens, com o diferencial de cervejas especiais, vinhos. A parte de gastronomia terá comida regional. Já o preço será a mesma relação das outras lojas", pontua Tadeu.

Além do espaço de vendas, o supermercado conta ainda com o subterrâneo com 40 vagas, com acesso pela Monsenhor Tabosa. Entre as novidades tem ainda bicicletário, banco 24 horas, dog parking e placas bilíngues para atender ao público estrangeiro.

A loja na Praia de Iracema marca uma nova fase de expansão do Pinheiro, que inaugurou a sua última unidade em 2015 em Aracati. Em dezembro, a capital recebe mais um supermercado da empresa, localizado na Rogaciano Leite e, no começo de 2020 será a vez da segunda, na Antônio Sales. No interior, Acaraú recebe a 13ª loja da marca em outubro.