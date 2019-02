Com investimento de R$ 15 milhões, fábrica da Dakota pode gerar mil empregos até o fim de 2019

A Dakota, empresa do ramo de calçados, vai inaugurar uma nova fábrica no Ceará nesta terça-feira (19). Localizada em Quixadá, a unidade contará com 400 colaboradores e poderá chegar a 1.000 funcionários até o fim deste ano, dependendo do rendimento do projeto e dos resultados da economia.

Ao todo, foram investidos R$ 15 milhões no projeto, que é a quarta fábrica da Dakota no Estado. A empresa tem a matriz instalada no município de Russas, no Vale do Jaguaribe, e filiais em Maranguape, na Grande Fortaleza, e em Iguatu, no Centro Sul.

A inauguração da nova unidade deverá contar com a presença do governador Camilo Santana e o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, às 9 horas.

De acordo com o titula da Sedet, o projeto deverá auxiliar no desenvolvimento econômico do Interior do Estado. Questionado sobre os dados do setor de calçados no último resultado da balança comercial do Ceará, que fechou com leve queda, Maia Júnior disse que a Dakota está investindo no Estado por aguardar uma retomada da economia.

"Investimento é mercado, ninguém investe sem ter demanda e com certeza eles estão aguardando uma retomada do crescimento. O Interior é um grande desafio e é importante levar esse desenvolvimento para todos os cantos do Estado", disse o secretário de desenvolvimento.

Serviço:

Inauguração Nova Unidade Dakota

Data: 19.02

Hora: 9h

Local: Rodovia Presidente Costa e Silva, 460 – Putiú, Quixadá