Com direito a evento de despedida, produção do Fusca é encerrada mundialmente; veja vídeo

A Volkswagen divulgou na tarde de hoje (10) a imagem da última unidade do Fusca ou Beetle. Um vídeo na conta mexicana da companhia anunciava o adeus ao modelo que atravessou oito décadas. No ano passado, quando lançou a Beetle Final Edition, a Volkswagen já tinha decretado o fim do Fusca para 2019. As últimas unidades foram batizadas como Final Edition.

O último Fusca foi produzido na fábrica de Puebla, no México. Não há planos da marca para uma substituição do Fusca nos próximos anos. O Fusca foi lançado originalmente em 1935, na Alemanha. Em 1959, o modelo passou a ser produzido no Brasil e, em 1986, a produção no País foi encerrada, continuando em linha no México.

O sucesso da Volkswagen voltaria ao Brasil apenas em 1993, quando o então presidente Itamar Franco exigiu a retomada da produção, o que duraria apenas três anos. Em 1996, o carro saiu definitivamente de linha. O modelo foi reapresentado ao mercado como New Beetle em 1997.

A produção no continuou no México até 2003. Em 2006, o New Beetle foi reestilizado e ficou no mercado até 2011, quando o modelo foi apresentado de forma global. Naquele ano, a Volkswagen anunciou que o carro receberia um nome em cada país.

No Brasil, ficou Fusca. O novo Fusca chegou ao Brasil em 2012, até que, em 2018, foi anunciado o fim do modelo.

O carro foi o grande campeão de vendas no País por 24 anos seguidos, sendo superado pelo Gol em 2011, que chegou a 25 consecutivos de liderança de mercado.

Confira o adeus ao Fusca no México:

Así se despide uno de los grandes. Gracias, Beetle. Esto es solo el comienzo. 😎👌🏻 #ByeByeBeetle pic.twitter.com/80h8ySr6JL — Volkswagen de México (@Volkswagen_MX) 10 de julho de 2019