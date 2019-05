Com chegada da Cabify, fortalezense ganha nova opção de transporte por aplicativo

Desde o começo do mês de maio, a capital cearense conta com mais um serviço de transporte por aplicativo, com a chegada da Cabify. A plataforma espanhola passa operar em Fortaleza oferecendo corridas de táxi pela cidade com preços que variam em relação aos concorrentes.

Após a simulação de três trajetos distintos, testando as ofertas de três serviços do mesmo setor, o Diário do Nordeste observou que a Cabify está dentro patamar da competição. No entanto, é importante ressaltar que algumas empresas do setor possuem um sistema de tarifa dinâmica.

As simulações foram feitas, todas, por volta das 18h30 desta terça-feira (14).

Usando a Praça da Imprensa como ponto de partida, a reportagem constatou que a Cabify oferta preços no mesmo patamar das concorrentes analisadas: Uber e 99Táxi.

Para a Praia de Iracema, a Cabify ofertou a corrida mais cara, no valor de R$ 17,78. No entanto, em corridas para a o Centro Dragão do Mar e para o Aeroporto Internacional de Fortaleza, a plataforma espanhola ficou na média entre os concorrentes.

Em ambas a ocasiões, a Uber apresentou os preços mais caros, enquanto que a 99Táxi tinha os valores menores.

Confira os preços abaixo:

Praça da Imprensa - Praia de Iracema

Cabify: R$ 17,78

Uber: R$ 16,31

99Táxi: R$ 15,50

Praça da Imprensa - Centro Dragão do Mar

Cabify: R$ 18,55

Uber: R$ 19,56

99Táxi: R$ 16,60

Praça da Imprensa - Aeroporto de Fortaleza

Cabify: R$ 24,16

Uber: R$ 28,12

99Táxi: R$ 19,90