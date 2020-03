Com casos suspeitos de coronavírus, cruzeiro fica retido no Recife e não deve atracar em Fortaleza

O navio de cruzeiro Silver Shadow, retido no Porto do Recife, não vai mais atracar no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza neste sábado (14) por conta de casos suspeitos de coronavírus a bordo. A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira (13) pela Companhia Docas do Ceará.

"Em sua última parada (12/03), no Porto de Recife, um passageiro canadense apresentou febre, tosse e dificuldade para respirar, recebendo o primeiro atendimento do Samu e posteriormente encaminhado para uma unidade hospitalar particular daquela cidade. Até o momento o caso está sendo tratado como não confirmado para o Covid-19, com o resultado do exame podendo ser divulgado a qualquer momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)", informa a companhia em nota.

A diretoria da Docas, administradora do Terminal, reforça "que está acompanhando o caso de perto e que preza pela saúde de seus colaboradores e de toda a cidade, que vem recebendo turistas pelo modal marítimo e movimentado, desta forma, a economia local".

O navio tem a bordo 318 turistas e 291 tripulantes de vários países. O Silver Shadow está na costa brasileira desde o dia 6 de março, onde iniciou o itinerário pelo Rio de Janeiro, passou por Salvador e até o momento está atracado no Porto de Recife.

A embarcação seria a sétima da temporada de cruzeiros 2019-2020 do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza.