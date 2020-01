Com Black Friday, vendas do varejo no Ceará crescem 1,1% em novembro

Impulsionado pelos descontos do período de ofertas da Black Friday, o comércio varejista cearense apontou uma avanço de 1,1% em novembro ante 0,9% de outubro. O resultado foi estimulado pelo crescimento de 20,5% nas vendas de móveis e eletrodomésticos. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (15).

O resultado das vendas no Estado foi superior a média nacional, que apontou um leve avanço de 0,6%. Em comparação a 2018, o crescimento das vendas no varejo foi de 0,8%. No entanto, houve retração de 1,1% no acumulado ao ano e nos últimos 12 meses.

A receita das vendas no varejo também apontaram resultados positivos, com avanço de 1% em novembro e de 3% em relação ao igual mês de 2018. Acumulando crescimento de 2,1% no ano e 1,9% nos últimos 12 meses. A pesquisa ainda revela que a alta na receita, foi puxada principalmente pelo grupo móveis e eletrodomésticos, que obteve um resultado de 22,4% em novembro.

Outras atividades

Já o comércio varejista ampliado no Ceará, que agrega as vendas de veículos, motos, partes e peças, além de material de construção, registrou uma expansão de 4,3% em comparação a novembro de 2018, um resultado superior a média nacional que foi de 3,8% no mesmo período.

Entre os estados do Nordeste, o Ceará liderou o ranking, seguido de Rio Grande do Nortes (3,1%), Paraíba (2,4%), Pernambuco (1,6%) e Alagoas (1,1%). De acordo com o IBGE, o avanço decorreu pelo avanço de 13,9% nas vendas de veículos, motocicletas, partes e peças, seguido do acréscimo de 12,3% nos materiais de construção.

Em novembro, no comércio varejista ampliado, o Estado registrou uma leve retração de 0,1% ante a variação positiva de 2,7% de outubro. No acumulado ao ano, o acréscimo foi de 3,4% e 3,1% nos últimos 12 meses.

Receita Nominal

A Receita nominal do varejo ampliado no Ceará avançou 6,4% em comparação a novembro de 2018, o maior resultado entre os estados do Nordeste. Atrás do Ceará estão: Rio Grande do Norte (5,5%), Paraíba (4,2%), Pernambuco (3,1%) e Alagoas (2,3%).

Em novembro, o Ceará se manteve estável, não apresentando nenhuma variação em sua receita nominal, enquanto a receita de outubro era de 2,7%. Nos últimos 12 meses e no acumulado ao ano o acréscimo foi de 2,9%.