Com aumento do diesel, Petrobras puxa alta da Bolsa

Após aumento no preço do diesel, a Petrobras voltou a se valorizar. Na quarta-feira (17), a estatal anunciou reajuste de 4,8% no preço do combustível em suas refinarias, válido a partir desta quinta (18).



As ações preferenciais (mais negociadas) da petroleira subiram 3,17%, a R$ 27,60. As ordinárias (com direito a voto) tiveram ganho de 1,92%, a R$ 30,76. O movimento impulsionou a Bolsa brasileira, que fechou em alta de 1,39%, a 94.578 pontos. O giro financeiro foi de R$ 15 bilhões, próximo a média diária anual.



Segundo a Petrobras, o percentual foi decidido exclusivamente pela empresa, sem interferência do governo. Desde a revogação do aumento na semana passada, investidores estiverem receosos quanto a política de preços da estatal.



A companhia também anunciou que pretende reduzir sua participação na BR Distribuidora para menos de 50%. Hoje, a estatal tem hoje 71% da distribuidora de combustíveis.



O dólar seguiu o ânimo do Ibovespa e se manteve estável, com leve recuo de 0,07%, a R$ 3,9320. Na semana, a moeda teve alta de 1,04%, maior alta semanal desde a semana finda em 22 de março. Na data, marcada pela crise entre o governo Bolsonaro e a Câmara, a moeda americana acumulou 2,14% de ganhos.



Com o feriado desta sexta (19), a Bolsa fechou a semana nesta quinta, com ganhos de 1,83%. No mês o saldo ainda é negativo, com recuo de 0,88%. No ano, a valorização é de 7,61%.