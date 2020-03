Com a quarentena, empresa dobra internet e garante empregos dos funcionários por 6 meses

Não havia dúvidas de que o uso da internet ia aumentar durante o período de quarentena provocado pelo coronavírus, tanto que as plataforma de streaming até diminuíram a qualidade dos vídeos. De olho nisso, os irmãos Bruno Hebert, Paulo Glaydson e Raphael Bandeira, que comandam a empresa de telecomunicações Texnet, tomaram a iniciativa de dobrar a velocidade de conexão dos clientes enquanto há o isolamento.

“Nesse cenário em que hoje a gente se encontra, que toda a família tem que ficar em casa o dia inteiro, as pessoas precisam de uma internet melhor”, justificou Rafael sobre a decisão dele e dos irmãos.

Ações como essa estão sendo promovidas por pequenos empreendedores como uma forma de ajudar os clientes e a população em geral no momento de crise, de saúde e econômica, que afeta o País.

Empregos garantidos

Na empresa, que funciona desde 2002 prestando serviços de internet e de informática para pessoas físicas e jurídicas, foi estipulada também a garantia do emprego dos cerca de 130 colaboradores por um período de seis meses.

“A gente entende que desemprego gera crise e isso acarreta em uma bola de neve, manter o emprego ajuda a todos. Quando a pessoa está desempregada, ela não compra, não tem acesso aos bens”

Observa Raphael, atento à um cenário que pode se tornar ainda mais grave com a disseminação da doença.

Medidas internas

Outra medida tomada pelo trio foi adotar o modelo de trabalho remoto para parcela significativa dos funcionários, de maneira a reduzir a quantidade de pessoas juntas no mesmo ambiente, assim evitam a transmissão da Covid-19.

Houve ainda a estruturação de uma área maior e aberta para a equipe de suporte técnico. Para os funcionários com mais de 55 anos, foram cedidas férias coletivas.

“A nossa empresa trabalha muito com a questão do endomarketing, de pensar estratégias para promover o bem estar do colaborador, então aplicamos essas medidas pensando nisso”, explica Raphael.

Mais clientes

Apesar de ter tido uma queda na procura de serviços por pessoa jurídica, ou seja, outras empresas, Rafael conta que houve um aumento em relação a pessoas físicas - os usuários residenciais.

São estes clientes que têm ajudado a empresa a se manter com um status financeiro positivo durante o decreto de emergência feito pelo Governo do Estado, o qual determinou o fechamento de alguns negócios e o isolamento social pela população.