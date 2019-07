Coco Bambu vai investir R$ 16 milhões em complexo gastronômico no Iguatemi

A rede de restaurantes Coco Bambu confirmou parceria com o Shopping Iguatemi para a construção de um complexo gastronômico, com um investimento de R$ 16 milhões. O empreendimento contará com área para alimentação, música e realização de eventos. As obras terão início neste mês e têm previsão de entrega até o fim de 2019. De acordo com Afrânio Barreira, CEO do restaurante, o estabelecimento gerará 200 empregos diretos quando inaugurado.

“Os projetos já estão em andamento. Na segunda quinzena de julho, as obras se iniciam. Temos a expectativa de inaugurar ainda neste ano, apesar de o prazo ser muito curto para isso”, explica Barreira.

Ao todo, a rede possui 35 lojas em todo o País. Ainda conforme o CEO do restaurante, a unidade do Iguatemi terá serviços diferenciados e espaço físico maior em relação aos outros estabelecimentos já existentes. “Essa loja estará ente as três maiores que nós temos. E vai ser a mais completa operação do Coco Bambu, apesar de termos outras lojas maiores, como em São Paulo”, pondera.

Serviços diferenciados

Sobre os serviços, o CEO do Coco Bambu afirmou que o espaço terá áreas dedicadas ao público adulto e infantil. “Vamos ter restaurante, um espaço de lounge music, dedicado a shows e eventos. Além disso, teremos um espaço corporativo para eventos, casamentos, etc. E também vamos ter uma área que será o maior parque infantil de restaurantes do mundo”, aponta Barreira.

O executivo também comenta que a parceria entre o shopping traz recordações sobre o início de sua carreira no mundo dos negócios. “Essa loja do Iguatemi é uma loja especial para a gente. Comecei como estagiário no shopping e, depois de tantos anos, volto como o maior lojista do shopping e isso é significativo para gente”, comenta.

Procurada pela reportagem sobre o assunto, a assessoria do Shopping Iguatemi ainda não se manifestou sobre o empreendimento até a publicação desta matéria.