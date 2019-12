CNH para duas habilitações pode ser financiada até R$ 700 no Ceará; saiba como

Os interessados em dirigir podem realizar financiamento de até R$ 700 reais para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação em duas categorias: carro e motocicleta. O preço refere-se somente na habilitação dos dois tipos de transportes e pode ser parcelado em até 24 vezes na conta de energia. A novidade é feita em parceria com o Sindicato das Autoescolas do Estado e a empresa de crediário Centercob.

Outras categorias de habilitação podem ser feitas separadamente, somente para automóveis ou motocicletas, mas possuem valores diferenciados.

Segundo o presidente do Sindicato das Autoescolas do Ceará, José Eliardo Martins, a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação é um dos caminhos para diminuir a violência no trânsito, uma vez que o candidato passa pelo curso de formação de condutores durante o processo. “Direção defensiva, leis de trânsito e orientações sobre cidadania no trânsito fazem parte do curso", destaca.

Para conseguir o financiamento, a conta de energia deve estar no nome do próprio candidato, pais, filhos, irmãos ou avós do mesmo.

Além disso, é preciso estar com as faturas em dia. O crédito pode ser obtido através da própria autoescola, mediante análise. Atualmente, 113 autoescolas do Ceará estão conveniadas. Basta acessar o site para consultar a lista.

Além do crédito, o candidato também irá arcar com os juros do financiamento que serão incorporados ao valor da parcela mensal descontada na conta de energia do consumidor.

Valores e categorias



PRIMEIRA VEZ MOTO

Média de R$ 700,00 parte da autoescola fora as taxas do Detran



PRIMEIRA VEZ CARRO

Média de R$ 900,00 parte da autoescola fora as taxas do Detran



PRIMEIRA VEZ CARRO E MOTO

Média de R$ 1.400,00 parte da autoescola fora as taxas do Detran

* Não incluso o valor do curso teórico de legislação que são 45hs em sala de aula.

** Valores em média