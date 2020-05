Cinturão das Águas do Ceará recebe repasse de R$ 41,1 milhões

As obras do Cinturão das Águas do Ceará (CAC) receberá um novo aporte de R$ 41,1 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). O anúncio foi feito pelo ministro Rogério Marinho nesta segunda-feira (11).

O ministro destacou a importância do projeto para garantir a segurança hídrica na Região Metropolitana de Fortaleza e dos municípios próximos. Além disso, Marinho destacou que o aporte poderá impactar a economia local durante a pandemia do novo coronavírus.

“O Cinturão das Águas do Ceará é um empreendimento vital à segurança hídrica para a população de Fortaleza e de cidades próximas. Além disso, estamos fomentando a manutenção de empregos e contribuindo com a economia local, sobretudo nesse momento de pandemia causada pela Covid-19. É o compromisso do Governo Federal com o povo do Nordeste”, destaca o ministro.

Obras

Os recursos enviados pelo MDR são destinados à execução do Trecho 1 do CAC, que possui extensão de 145 milhões de quilômetros. O segmento deverá receber água do Rio São Francisco e direcionar à Bacia do Rio Jaguaribe, e, em seguida, ao Açude Castanhão.

Segundo o MDR, por dados relatados pelo Governo do Ceará, o Trecho 1 do CAC já está com 64,44% das obras concluídas.

A previsão de entrega do projeto está para dezembro de 2022. Já foi repassado mais de R$ 1,7 bilhão para as obras do CAC.