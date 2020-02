Cinemas de shoppings preparam programação especial para o carnaval

“Pegar um cineminha” pode ser uma boa alternativa para quem estiver em terras alencarinas durante o período carnavalesco. Alguns shoppings da Capital apostam em promoções para manter as salas cheias.

Nas unidades da rede Centerplex, no Grand Shopping Messejana e no Shopping Via Sul, a ação oferta dois ingressos para sessões 2D por R$ 12, e dois ingressos para sessões 2D MEGA Dolby Atmos por R$ 14. As entradas podem ser para dias, filmes e sessões diferentes, dentro do período promocional (20 a 26 de fevereiro).

Já na rede Arcoplex, localizada no Shopping Del Paseo, quem comprar um ingresso (inteira) para o cinema entre os dias 20 a 25 de fevereiro ganha outro para assistir um filme no mesmo período. O valor varia de R$ 28 a R$ 30.

A rede Cinépolis, presentes nos shoppings RioMar Fortaleza e Riomar Kennedy, manterá a programação normal durante o período, inclusive as promoções semanais. Já o Shopping Aldeota informou que não irá promover programação especial para o período carnavalesco.