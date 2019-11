Cesta básica da Capital cresce 0,78% e fecha em outubro a R$387

A cesta básica de Fortaleza apresentou aumento de 0,78% em outubro,apontando a maior alta do Nordeste. No mês, o conjunto de alimentos essenciais foi da ordem de R$ 387,18, um acréscimo de R$ 3,01 ante o valor de setembro, quando os produtos somavam R$ 384,17, segundo os dados da a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgados nesta quarta-feira (6).

Para Reginaldo Aguiar, superintendente regional do Dieese, o crescimento dos preços já era algo esperado devido a queda do preço nos últimos meses.

"As deflações nos últimos três meses já eram mais de 15%, e agora com as expectativas de vendas com relação ao fim de ano, já era esperado que essa tendência de queda não se confirmasse mais", comenta.

Apesar desse acréscimo, a cesta básica de outubro ainda está inferior ao valor do igual período do ano passado, quando os itens somavam R$ 393,40 e também menor do que o preço observado em abril deste ano (R$ 459,20).

Produtos

De acordo com Dieese, dos 12 produtos pesquisados, sete apresentaram aumento. Os itens carne (3,3%), feijão (3,27%) e arroz (1,82%) registraram elevação nos preços. Na ponta oposta, a banana (3,69%), farinha (2,24%) e açúcar (2,2%) tiveram reduções.

Entre os itens mais caros da cesta com base em um quilo estão: carne (R$ 24,68), pão (R$ 11,86), feijão (R$ 4,70), arroz (R$ 3,26) e o tomate (R$ 3,82). Para adquirir os 12 itens básicos, o trabalhador teve que destina cerca de 85 horas e 21 minutos para adquirir os produtos.

O gasto médio de uma família padrão (dois adultos e duas crianças) foi previsto em R$1.161,54. Com o resultado do mês, a cesta básica apontou uma deflação tanto no semestre como no ano, de 15,68% e 1,58%, respectivamente.