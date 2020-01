Celular pré-pago: consulta por CPF já está disponível

De olho nos golpes que envolvem as telecomunicações, como as clonagens de chip e de contas de WhatsApp, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disponibilizou o serviço de consulta de celulares pré-pagos por CPF em todo os estados do Nordeste desde 15 de janeiro. No site, o usuário pode conferir se há outros números de celulares em seu nome, além do que ele já usa.

Participam da iniciativa as operadoras de telecomunicações Algar, Claro, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo.

"A solução foi apresentada pelas empresas no Plano de Ação Setorial e aprovada pela Anatel no âmbito do Projeto Cadastro Pré-Pago. A ferramenta está disponível para os consumidores residentes na Região Norte desde 6 de janeiro. As regiões Sul e Sudeste serão incluídas no dia 22 de janeiro", informou a Anatel.

Caso identifique um número ativo e que não o utilize, o usuário pode entrar em contato com as operadoras e solicitar o cancelamento. De acordo com a Anatel, o procedimento deverá ser atendido em até 24 horas, caso a solicitação seja executada por meio de atendente, e até 48 horas se solicitada automaticamente (no call center ou portal da prestadora, sem a intervenção humana).

Dúvidas

O que é o serviço de consulta de terminais pré-pago?

Esta é uma iniciativa das empresas do Setor de Telecomunicações para que os usuários possam, através do seu CPF, consultar se possuem linhas pré-pagas ativas cadastradas nas Prestadoras Participantes.

Quais são as Prestadoras participantes?

Algar, Claro, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo.

Como faço para consultar se possuo linha pré-paga ativa em alguma Prestadora?

Na tela "Consulta" digite o seu CPF e clique em consultar. Caso haja linha pré-paga ativa em alguma Prestadora para o CPF consultado, o resultado trará a relação desta(s) Prestadora(s). Caso não possua linha pré-paga ativa em nenhuma Prestadora, aparecerá a mensagem "O CPF consultado não possui linha pré-paga ativa nas Prestadoras Participantes".

Esta consulta trará também o resultado de linhas pós-pagas ativas nas Prestadoras?

Não. O resultado trará apenas a relação de Prestadora(s) com linhas pré-pagas ativas para o CPF consultado.

Caso não possua linhas pré-pagas ativas, aparecerá algum resultado?

Aparecerá no resultado da consulta a mensagem de que o CPF consultado não possui linha pré-paga ativa nas Prestadoras Participantes (Algar, Claro, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo).

Como fazer para entrar em contato com a minha Prestadora?

Na tela "Contato" do website você terá a relação de todas as Prestadoras Participantes e o link de acesso para cada uma.

Fiz a portabilidade do meu número de telefone, porém no resultado da consulta ainda aparece como tendo linha pré-paga na Prestadora anterior. Como devo proceder?

As informações das linhas pré-pagas ativas nas Prestadoras são atualizadas a cada 30 dias, caso já tenha excedido esse prazo, você poderá ir na tela "Contato" do website e clicar no link de acesso da sua Prestadora para obter mais informações.

Após consultar meu CPF nesse site, cancelei meu Pré-pago na Prestadora, porém no resultado da consulta ainda aparece como tendo linha pré-paga ativa na Prestadora. Como devo proceder?

As informações das linhas pré-pagas ativas nas Prestadoras são atualizadas a cada 30 dias, caso já tenha excedido esse prazo, você poderá ir na tela "Contato" do website e clicar no link de acesso da sua Prestadora para obter mais informações.

O resultado da minha pesquisa mostrou que existem algumas linhas pré-pagas cadastradas/habilitadas no meu CPF, as quais eu desconheço. O que devo fazer?