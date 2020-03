Ceasa mantém ritmo de trabalho para não prejudicar abastecimento

As Centrais de Abastecimento do Ceará S/A (Ceasa-CE) não diminuíram o ritmo de trabalho mesmo durante o período de distanciamento social para combater o surto de coronavírus no Ceará. Além disso, A Ceasa vem trabalhando com campanhas de esclarecimento para permissionários e caminhoneiros para manter níveis de cuidado e higienização dos produtos. Objetivo é manter abastecimento de alimentos no Estado.

As informações foram confirmadas pela administração da Ceasa. Além disso, todos os funcionários têm trabalhado, diariamente, com kits de máscaras hospitalares e álcool em gel, para se manter protegidos.

Para aumentar o nível de segurança, a Ceasa também está trabalhando em campanhas de esclarecimento sobre formas de evitar a contaminação pelo coronavírus. Frascos de álcool em gel estão sendo distribuídos aos caminhoneiros e aos permissionários.

Cartazes, faixas e panfletos também foram distribuídos para informar as pessoas que passam nas unidades da Ceasa em todo o Estado sobre como prevenir o contágio. O grande foco da campanha tem sido a manutenção da higiene.