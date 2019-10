Cearense tem rendimento médio de R$ 3,2 mil, aponta IBGE

O rendimento médio mensal do cearense foi de R$ 3.211,02. Somando a variação patrimonial, que leva em consideração venda de algum patrimônio, o valor chega a R$ 3.346,41. Os dados são da Pesquisa de Oraçmentos Familiares (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e se referem ao período de junho de 2017 a junho 2018.

De acordo com o estudo, os rendimentos do trabalho representaram mais da metade do total do valor no Ceará, com 53,4%. Contudo, os trabalhadores autônomos, ou por conta própria, tem uma média de apenas R$ 364,47 por mês referente ao trabalho.

Em relação ao salário, os empregos acabaram o mês com um rendimento médio de R$ 1.264,25.

Composição

A pesquisa, no entanto, leva em consideração outros rendimentos, como a aposentadoria e pensão do INSS, programas sociais e federais, rendimentos de aluguel e outros tipos de renda.

Na composição do rendimento médio, as transferências representaram 24,6% do total. As aposentadorias e pensões do INSS somaram 14,2% do dado geral.

A pesquisa do IBGE ainda apontou que o cearense teve, em média, uma variação de 4% do valor total do rendimento médio.