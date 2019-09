Ceará termina agosto com 4.525 empregos formais gerados, aponta Caged

O Estado gerou 4.525 oportunidades de emprego formal em agosto deste ano. O dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Apesar de positivo, o número representa o pior desempenho do mercado cearense para o mês de agosto desde 2016, quando foram geradas apenas 406 oportunidades.

Considerando agosto de 2018 e de 2017, o Estado fechou com saldo positivo de 4.661 e 4.975, respectivamente.

Em 2019, o resultado mensal do Caged para o Ceará foi puxado pelo desempenho dos setores de serviços e agropecuária, que, somados, terminaram agosto com saldo positivo de 2.581 oportunidade de trabalho. Mas o destaque ficou para os negócios de serviço, que abriram 1.612 vagas no mês passado.

O setor de serviços industriais de utilidade pública foi o único que encerrou postos de trabalho, apresentando um saldo negativo de 49 vagas.

Cidades

Entre os municípios com até 30 mil habitantes, a Capital cearense foi o que mais gerou vagas, terminando o mês de agosto com 1.226 vagas. As cidades de Juazeiro do Norte (316), Granja (291) e Caucaia (245) aparecem logo em seguida

Maracanaú ficou como o destaque negativo, fechando 382 postos de trabalho.

País

Em relação ao País, somados, os 27 estados e o distrito federal apresentaram um saldo positivo de 121.387 empregos formais em agosto deste ano. O dado representa o melhor resultado para o mês desde 2013, quando foram geradas 127.648 oportunidades de trabalho.