Ceará tem retração de 0,45% no preço do etanol; Capital mantém valor estável

O preço do etanol teve uma retração de 0,45% na semana passada, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor médio do combustível ficou em torno de R$ 3,745 de 28 a 03 de agosto contra R$ 3,762 entre 07 a 13 de julho. Já em Fortaleza, o preço permaneceu estável, oscilando somente 0,02%.

O valor máximo do litro no Estado atingiu patamares de R$ 3,990 e mínimo de R$ 3,745. Na última semana, o órgão consultou 198 postos.

Já a Capital obteve média estável, oscilando apenas 0,02% no valor do etanol. Há três semanas, preço médio do combustível custava em torno de R$ 3,753. Já na primeira semana de agosto, a média permaneceu em R$ 3,752. Neste período, a ANP visitou 100 postos de Fortaleza.

Interior

Ainda conforme a pesquisa, 6 municípios do Ceará registraram quedas no preço médio do etanol. Assim, a região de Caucaia, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza, teve a maior queda, com uma diminuição de 3,83% no valor do combustível.

Outras localidades também seguiram o mesmo ritmo de queda, como Iguatu (-1,04%), Juazeiro do Norte (-0,84%), Quixadá (-0,42%), Maracanaú (0,42%) e Itapipoca (- 0,18%).