Ceará tem maior crescimento em índice de volume de atividades turísticas do Brasil

O Ceará apresentou o melhor desempenho do País para o índice de volume das atividades turísticas do Brasil. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta terça-feira (14), o Estado registrou alta de 10% no acumulado dos últimos 12 meses, enquanto o Brasil cresceu 3,3%.

O Ceará já havia apresentado o melhor resultado do País no acumulado de 2018, mantendo a liderança nos três primeiros meses de 2019.

“Não há dúvidas que esses números são reflexo do aumento do número de conexões e do investimento em publicidade e promoção do Ceará nos nossos principais mercados emissores de turistas. Nosso crescimento vem se mantendo e a tendência é que cresça ao longo deste ano. Com o sucesso do hub da Air France/KLM e GOL e dos voos da Latam, mais companhias aéreas têm nos procurado”, apontou o secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho.

Segundo o levantamento do IBGE, o Ceará aparece à frente dos estados de São Paulo (7,6%), Espírito Santo (4%), Pernambuco (3,4%), Goiás (2,2%), Santa Catarina (2,1%), Distrito Federal (1,9%) e Minas Gerais (1,2%).

Os outros estados incluídos na pesquisa tiveram índice negativo: Bahia (-0,3%), Rio Grande do Sul (-1,1%), Rio de Janeiro (-1,5%) e Paraná (-6%). A pesquisa é referente ao mês de março de 2019 e ao acumulado de abril de 2018 a março de 2019.