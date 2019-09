Ceará tem maior alta de preço da construção do metro quadrado no Nordeste

O valor do metro quadrado apresentou inflação de 1,60% em agosto, com o resultado, o Estado possui a maior inflação do Nordeste e a quarta maior do País. Os dados são referentes a pesquisa Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (6).

Em relação ao País, o Ceará ficou atrás apenas de Santa Catarina (2,59%), Rio Grande do Sul (2,37%) e Goiás (2,21%). O valor médio para construir um metro quadrado no Estado foi da ordem de R$1.052,15 em agosto. O resultado é superior a julho, quando o índice apontava deflação de 0,21%, o valor para construir era de R$1.035,62.

Considerando o resultado do mês, o Ceará acumula ao ano inflação de 1,62% e de 3,38% em 12 meses.

Nordeste

Em relação aos estados do Nordeste, o Ceará liderou o ranking com maior crescimento no mês, seguido da Bahia (0,42%), Maranhão (0,23%), Alagoas (0,12%) e Pernambuco (0,05%). Na ponta oposta,registraram deflação os estados de Sergipe (0,51%), Rio Grande do Norte (0,28%), Piaui (0,25%) e Paraíba (0,12%).

O Nordeste registrou inflação de 0,37% em agosto . Na região, o valor médio para construir é de R$1.064,19. No ano, o índice acumula uma taxa de 2,59% e em 12 meses de 4,19%.