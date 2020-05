Ceará tem 862 vagas nesta sexta-feira (21); Fortaleza oferta mais de 500 oportunidades

O Sine/IDT oferta nesta sexta-feira (21) 862 vagas de emprego formal em todo o Ceará. Apenas em Fortaleza, são 507 oportunidades, sendo grande parte na área da saúde, reflexo da crescente demanda por causa da pandemia do novo coronavírus.

Na Capital, são 243 postos de trabalho para técnico de enfermagem, 72 para enfermeiro e 32 para fisioterapeuta geral. Há ainda oportunidades para condutor de ambulância, gerente comercial e operador de caixa.

Em Maracanaú, são 182 vagas, sendo 80 para auxiliar de linha de produção, 25 para técnico de enfermagem e 20 para repositor em supermercados para pessoas com deficiência (PCDs).

Já no Eusébio, são 47 oportunidades, sendo grande parte para auxiliar de lavanderia (23). Há postos de trabalho também em Aracati (12), Crateús (23), Iguatu (2), Juazeiro do Norte (13), Limoeiro do Norte (7), Pecém (29), Quixadá (31) e Sobral (9).

As unidades do Sine continuam fechadas para atendimento ao público devido ao decreto estadual que estabelece o isolamento social. Mais informações, podem ser encontradas no site do Sine/IDT ou no aplicativo Sine Fácil.