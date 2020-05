Ceará tem 838 vagas de trabalho nesta sexta-feira (15)

O Sine/IDT está com 838 vagas de trabalho disponíveis nesta sexta-feira (15). As oportunidades estão distribuídas em todo o Estado e incluem cargos destinados a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Fortaleza concentra a maior parte das vagas, sendo responsável por 497 delas. As oportunidades para a área da saúde continuam em alta. Apenas para técnico de enfermagem na Capital há 253 vagas, outras 52 para enfermeiro e 30 para fisioterapeuta geral. Ainda se destacam 32 vagas para auxiliar de linha de produção e 20 para auxiliar de limpeza.

Das 25 oportunidades para PCDs em Fortaleza, a maioria - 11 delas - são para vendedor porta a porta.

Em Pecém, há 153 oportunidades de emprego em aberto. Os destaques são as vagas para eletricista (24), soldador (21), mecânico de manutenção de máquina industrial (20), montador de andaimes (20), motorista de caminhão-guincho pesado (20) e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (20).

Já em Maracanaú, onde também se concentra volume expressivo de vagas, são 94 oportunidades, sendo 4 delas para PCDs. Entre os cargos, a maioria são para técnico de enfermagem (20) e motorista carreteiro (10).

O Sine/IDT informa ainda que as unidades de atendimento permanecem fechadas em todo o Estado, atendendo ao decreto estadual de isolamento social.

"Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, verifique pelo aplicativo Sine Fácil. Para outras informações, entre em contato conosco através dos telefones das nossas unidades", comunica.

Para mais informações, acesse o site do Sine/IDT.