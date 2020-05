Ceará tem 832 vagas de trabalho nesta quinta-feira (14); maioria dos postos em Fortaleza

O Sine/IDT oferta nesta quinta-feira (14) 832 vagas de emprego formal em todo o Ceará. Fortaleza e Pecém concentram a maior parte das oportunidades, com 498 e 152 postos de trabalho, respectivamente.

Na Capital, são 250 vagas para técnico de enfermagem, 50 para enfermeiro e 30 para fisioterapeuta geral, reunindo mais oportunidades na área da saúde por conta da pandemia do novo coronavírus. Além disso, há postos para auxiliar de linha de produção (32) e auxiliar de limpeza (21).

Já no Pecém, a maioria das vagas é para atuação na área industrial, com 22 oportunidades para eletricista, 21 para soldador e 20 postos para mecânico de manutenção de máquina industrial, montador de andaimes (edificações), motorista de caminhão-guincho pesado com munk e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, totalizando 80 vagas nestas funções.

Em Maracanaú, são 91 oportunidades de emprego formal, com 20 vagas para técnico de enfermagem. Além disso, há postos em Aracati (3), Crateús (5), Eusébio (6), Iguatu (2), Juazeiro do Norte (4), Limoeiro do Norte (18), Quixadá (49) e Sobral (4).

O Sine/IDT informa ainda que as unidades de atendimento permanecem fechadas em todo o Estado, atendendo ao decreto estadual de isolamento social.

"Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, verifique pelo aplicativo Sine Fácil. Para outras informações, entre em contato conosco através dos telefones das nossas unidades", comunica.

Para mais informações, acesse o site do Sine/IDT.