Ceará tem 795 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (10)

O Sine/IDT está com 795 vagas disponíveis para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. Destas, 121 são destinadas a pessoas com deficiência (PcDs). As oportunidades estão por todo o estado: Capital, Região Metropolitana e interior. De acordo com o Sine, a maioria das vagas se concentra em Fortaleza, que contabiliza 367 oportunidades, sendo 52 para pessoas com deficiência (PcDs).

A Capital conta com 110 oportunidades para a função de operador de telemarketing; seguida por vendedor pracista(38)e representante comercial autônomo, com 25. Para as pessoas com deficiência, as oportunidades são para: auxiliar de limpeza, 19 vagas e atendente de lojas, com cinco vagas.

No Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, o destaques são: cozinheiro geral (01), garçom (01) ; pizzaiolo (01).

Em Maracanaú, há vagas para costurador de calçados (15), borracheiro (01) e erralheiro (06) Para as pessoas com deficiência (PcDs), as oportunidades são para auxiliar de linha de produção (20); motorista de caminhão (02) e empacotador a mão (04).

Em Sobral, a maior parte da oferta de vagas é para vendedor pracista (07) técnico em fibras ópticas (06). Para pessoas com deficiência (PcDs) há apenas uma vaga destinada a assistente de logística de transporte.

Na região do Cariri, Juazeiro do Norte tem suas principais vagas divididas em: cabeleireiro escovista (01); costureiro de roupas ( 01) e mecânico de manutenção de caminhão a diesel (01).

Em Limoeiro do Norte, são 30 vagas disponíves. Os destaques ficam com vendedor pracista (06); vendedor de serviços (02); motorista entregador (02); babá (01); chefe de cozinha (01); garçom (01); promotor de vendas (01) e operador de empilhadeira (01). Para as pessoas com deficiência (PcDs), são dez. Entre elas, as principais são: trabalhador rural (05) e auxiliar de limpeza (03).

Em Iguatu, há uma disponível para mecânico de motocicletas e uma vaga para auxiliar de marceneiro, mecânico de motocicletas, montador de móveis de madeira e soldador.



Para se candidatar



Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Por isso, é aconselhável que os candidatos cheguem cedo a uma das unidades do órgão, que funcionam das 7h30 às 16h30, de segunda-feira a sexta feira. Para mais informações, acesse o site do Sine/IDT.