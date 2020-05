Ceará tem 779 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (20)

O Sine/IDT está ofertando 779 vagas de emprego no Estado, nesta quarta-feira (20). Do total, 58 são destinadas às pessoas com deficiência (PcDs). Grande parte das oportunidades se concentra em Fortaleza, 463.

Na Capital, a área da saúde segue com a maior demanda. São 223 para técnico de enfermagem, 72 para enfermeiro e 32 para fisioterapeuta. Também há oportunidade para PcDs: vendedor porta a porta (11), auxiliar de limpeza (3) e operador de telemarketing (3).

Na Região Metropolitana, em Maracanaú, dos 160 postos de trabalho, a metade é para auxiliar de linha de produção (80), há outras 25 vagas para técnico em enfermagem e 10 para motorista carreteiro. Para as pessoas com deficiência, são 4 vagas: 3 para auxiliar de expedição e uma para operador de processos químicos e petroquímicos.

No interior do Estado, em Quixadá, o maior número de vagas é para as funções: consultor de vendas (5), vendedor porta a porta (3) e vendedor pracista (3). Há 20 postos de trabalho para a cidade de Senador Pompeu, no cargo de preparador de sapatos.

As unidades do Sine seguem fechadas como medida preventiva à Covid-19. As inscrições podem ser feitas através do site onde também é possível conferir a lista completa de vagas, ou do aplicativo Sine Fácil.