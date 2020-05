Ceará tem 738 vagas nesta terça-feira (19); confira os postos

O Sine/IDT oferta nesta terça-feira (19) 738 vagas de emprego formal em todo o Estado. Fortaleza concentra a maioria das oportuniades, com 468 postos.

Quase a metade dessas vagas na Capital é para técnico de enfermagem (223). Há ainda 52 oportunidades para enfermeiro e 32 para fisioterapeuta geral.

Além das vagas na área da saúde, Fortaleza tem oferta de 30 postos para auxiliar de linha de produção e 21 para auxiliar de limpeza.

Em Maracanaú, são 139 vagas, sendo 80 delas para auxiliar de linha de produção. Já em Quixadá, são 50 postos, sendo 20 para Pessoas com Deficiências (PCDs) na função de preparador de calçados para atuar na cidade de Senador Pompeu.

Há vagas ainda em Aracati (3), Crateús (6), Eusébio (15), Iguatu (2), Juazeiro do Norte (15), Limoeiro do Norte (16), Pecém (17) e Sobral (7).

Todas as unidades do Sine/IDT ainda encontram-se fechadas por causa do isolamento social. Para mais informações acesse o site do Sine ou baixe o aplicativo Sine Fácil.