Ceará tem 732 vagas de emprego nesta semana; confira as oportunidades

O Ceará tem disponível nesta semana 732 vagas de emprego formal, sendo 111 exclusivas para pessoas com deficiência. Segundo o Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), somente em Fortaleza são 178 vagas.

Na Capital, o destaque em número de oportunidades fica com vendedor interno (22). Para pessoas com deficiência, são ofertadas 26 vagas para teleoperador.

No Eusébio, o Sine/IDT está com 30 oportunidades apenas para operador de negócios. Em Maracanaú, são 40 vagas para costureiro, entre outras. O destaque em Quixadá fica com auxiliar de cozinha (21).

De acordo com o gerente da Unidade do Centro do Sine/IDT, Jidlafe Rodrigues, há 15 vagas no Pecém para técnico de aciaria em siderurgia.

Segundo ele, a dica desta semana é para a entrevista de emprego.

"Chegue cedo, com pelo menos meia hora de antecedência. Esteja tranquilo, fale a verdade, nada de inventar coisas para o entrevistador. Esteja tranquilo para falar sobre você e sobre o seu melhor potencial".

Os interessados devem procurar uma das 18 unidades do Sine/IDT no Ceará portando carteira de trabalho e currículo. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades de trabalho estão sujeitas à alteração.

Para conferir as vagas, clique aqui.