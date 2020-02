Ceará tem 675 vagas de emprego disponíveis

O Sine/IDT está com 675 vagas de trabalho disponíveis para quem deseja retornar ou ingressar no mercado. Fortaleza concentra quase metade das oportunidades, com 320 vagas, sendo 33 chances destinadas à Pessoas com Deficiência.

Na Capital cearense, o destaque fica por conta da oferta de vagas para teleoperador (42 vagas), auxiliar de limpeza (40 vagas) e costureiro em geral, com 23 vagas.

Em Maracanaú, na Região Metropolitana, são 93 oportunidades, sendo 11 para Pessoas com Deficiência. A principal oferta de trabalho é para costureiro (máquina na confecção em série), com 43 vagas.

Também estão sendo ofertadas 93 vagas de emprego em Quixadá, com destaque para preparador de calçados PCD, com 20 vagas. Apesar de serem ofertadas em Quixadá, as vagas são para trabalhar em Senador Pompeu. Também há oportunidades para pedreiro (13) e eletricista (10).

Para se candidatar

Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Por isso, é aconselhável que os candidatos cheguem cedo a uma das unidades do órgão, que funcionam das 7h30 às 16h30, de segunda-feira a sexta feira. Para mais informações, acesse o site do Sine/IDT.