Ceará tem 563 vagas de emprego nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) do Ceará está com 563 vagas de emprego disponíveis em todo o Estado. Destas, 188 são para os residentes de Fortaleza, sendo 26 para pessoas com deficiência.

Além dessas, há oportunidades para Trairi, Sobral, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Quixadá, Pecém (São Gonçalo do Amarante), Maracanaú, Itapipoca, Itaitinga, Iguatu, Horizonte, Eusébio, Crateús e Aracati.

Depois de Fortaleza, Limoeiro do Norte é a cidade que mais oferta vagas nesta semana. Ao todo são 111 oportunidades, sendo 1 para pessoas com deficiência.

Em Juazeiro do Norte estão sendo ofertadas 75 vagas, sendo 50 apenas para eletricista de rede. Em Limoeiro são 30 vagas para eletricista.

Os interessados devem procurar uma das 18 unidades do Sine/IDT no Ceará portando carteira de trabalho e currículo. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades de trabalho estão sujeitas à alteração.

Para conferir os endereços do Sine/IDT, clique aqui