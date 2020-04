Ceará tem 450 vagas de trabalho nesta quarta-feira; confira oportunidades

O Sine/IDT oferta nesta quarta-feira (28) 450 vagas de trabalho em todo o Ceará. Segundo o órgão, as unidades de atendimento estão fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus, e os interessados precisam acessar o aplicativo Sine Fácil ou ligar para as centrais de atendimento.

"Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, verifique pelo aplicativo Sine Fácil. Para outras informações, entre em contato conosco através dos telefones das nossas unidades", informa o órgão.

Fortaleza concentra a maior parte das oportunidades com 206 vagas, sendo seis delas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Dos postos de trabalho, 92 vagas são para técnico de enfermagem, 20 para teleoperador e 11 para vendedor pracistas, entre outros.

Em Maracanaú, na Região Metropolitana, são 107 oportunidades, sendo 40 para técnico de enfermagem, 30 para auxiliar nos serviços de alimentação e 10 para enfermeiros.

Já no município de Quixadá, estão disponíveis 49 vagas, sendo 20 delas para PCDs como preparadores de calçados, com atuação na cidade de Senador Pompeu.

Os demais postos de trabalhos estão distribuídos em: Aracati (10 vagas), Crateús (7), Eusébio (5), Juazeiro do Norte (14), Limoeiro do Norte (25), Pecém (18) e Sobral (6).

Para mais informações, acesse o site do Sine/IDT.