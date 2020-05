Ceará tem 433 vagas de trabalho nesta quinta-feira (7); confira oportunidades

O Sine/IDT está disponibilizando 433 vagas de emprego formal nesta quinta-feira (7), em todo o Ceará. Em Fortaleza são 226 vagas, das quais 12 são para pessoas com deficiência (PCDs).

A área da saúde concentra grande parte dessas oportunidades, são 113 vagas para técnico de enfermagem e 13 para enfermeiro, disponíveis na Capital. Além disso, há 20 postos para auxiliar de limpeza. Para Pessoas com Deficiência (PCDs), há 5 vagas para repositor de supermercado, 2 para auxiliar de limpeza, 2 para auxiliar de logística, 1 para promotor de vendas, 1 para auxiliar administrativo e 1 para repositor de mercadorias.

Maracanaú tem 60, a metade é para auxiliar de linha de produção. Também há vagas para vendedor pracista (5), vendedor porta a porta (4) e pedreiro (3)

No Pecém, a maior parte da vagas se destina à técnico mecânico (10), técnico de manutenção elétrica (5), caldeireiro montador (5), eletricista (2) e mecânico (2).

Em Iguatu são 2 vagas disponíveis, uma para camareira de hotel e uma para auxiliar de escrituração fiscal. Em Crateús, também são duas oportunidades, uma para babá e uma para vaqueiro.

As unidades do Sine seguem fechadas como medida preventiva à Covid-19. As inscrições podem ser feitas através do site onde também é possível conferir a lista completa de vagas, ou do aplicativo Sine Fácil.