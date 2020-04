Ceará tem 414 vagas de trabalho abertas nesta quinta-feira (30)

Em meio a crise ocasionada pela Covid-19 e um dia antes do Dia do Trabalhador (1º), estão sendo oferecidas 386 vagas de emprego para ampla concorrência e 28 para pessoas com deficiência (PcD), em todo o Estado. Fortaleza é a região que concentra a maior parte das oportunidades: 181, das quais 6 são para PcDs.

O Sine/IDT está com suas unidades fechadas como medida de segurança contra o novo coronavírus. Os atendimentos estão sendo realizados através do aplicativo Sine Fácil ou dos telefones de cada unidade.

Na Capital, as principais oportunidades são para: técnico de enfermagem (92); enfermeiro (12) e vendedor pracista (10). De 6 vagas disponíveis para PcDs, 2 são para auxiliar de limpeza, 2 para auxiliar de logística, 1 para promotor de vendas e 1 para auxiliar administrativo.

No município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a maior parte das vagas se divide entre técnico de enfermagem (30); enfermeiro (10) e auxiliar de cobrança (05).

Na região do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, há vagas para trabalhador rural (15); auxiliar de serviço de copa (03) e cozinheiro de restaurante (02).

Em Quixadá, região central do Estado, as oportunidades em maior número são para vendedor porta a porta (05); vendedor pracista (02) e manicure (02). Também há 20 vagas de preparador de calçados para pessoas com deficiência (PcDs).

Na Região do Cariri, em Juazeiro do Norte, as principais vagas são para eletricista de rede (05); representante técnico de vendas (03) e professor instrutor de ensino e aprendizagem em serviços (02)

A lista completa de vagas e municípios está disponível no site do Sine/IDT.