Ceará tem 376 vagas de trabalho disponíveis nesta quarta-feira (6)

Estão abertas 376 vagas de trabalho no Ceará, através do Sine/IDT,, nesta quarta-feira (6). A maior parte das oportunidades se concentra na Capital (207), sendo 12 para pessoas com deficiência. Devido a pandemia de Covid-19, as unidades físicas do Sine estão fechadas e as inscrições devem ser feitas através do site ou do aplicativo Sine Fácil.

Em Fortaleza, há 113 vagas para técnico de enfermagem, 20 para auxiliar de limpeza e 12 para enfermeiro. Para pessoas com deficiência (PcDs), a maioria das vagas de divide entre repositor de supermercados (5); auxiliar de logística (2) e auxiliar de limpeza (2).

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no Eusébio, a maior parte das vagas é para auxiliar de linha de produção (10), seguido por auxiliar de dentista (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de dentista (1) e motofretista (1). Não há oportunidades vigentes para PcDs no município.

Em Maracanaú, as ocupações que mais possuem vagas são: vendedor pracista (5); vendedor porta a porta (4) e gesseiro (3).

No interior do Estado, em Quixadá, a maior parte das oportunidades se concentra no setor de vendas: vendedor porta a porta (4); consultor de vendas (4) e vendedor pracista (2). Também há vagas para manicure (2) e cozinheiro (1).

Em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, há 3 vagas para açougueiro.

A lista completa das oportunidades e o número de telefone das respectivas unidades pode ser conferida aqui.