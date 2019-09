Ceará tem 1.197 vagas de emprego e estágio disponíveis esta semana

Com destaque para a área de vendas e também para o telemarketing, o mercado de trabalho no Ceará conta com 1.197 vagas de emprego e estágio disponíveis, de acordo com levantamentos realizados pelo Sistema Nacional de Emprego do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

As oportunidades são para Fortaleza, Aracati, Crateús, Eusébio, Horizonte, Iguatu, Itaitinga, Itapajé, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Pecém, Quixadá, Sobral e Tianguá. Ao todo, são cinco vagas de estágio e 1.192 de emprego. Das 1.192 chances, 141 são voltadas para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Fortaleza concentra o maior número de vagas (555), das quais 100 são para operador de telemarketing ativo e receptivo e outras 100 são para vendedor interno. As 1.192 oportunidades são intermediadas pelo Sine/IDT. A entidade ressalta que informações sobre as vagas não são repassadas por telefone.

“O Sine/IDT conta ainda com o Centro do Trabalhador Autônomo, que possibilita a prestação de serviços em domicílios, empresas e condomínios”, destaca o coordenador da Intermediação de Mão de Obra do IDT, Rubens da Cunha Rodrigues. Para solicitar um profissional, os interessados podem ligar para (85) 2180-6213 ou acessar o site do Sine/IDT.

Confira aqui a íntegra das vagas de emprego disponíveis e os endereços do Sine/IDT em cada município.

Aprendizado

Já as oportunidades para estágio são divulgadas pelo IFCE. As chances são para Tecnologia da Informação (1); Manutenção Hospitalar (1); Ciência da Computação (1); Turismo (1) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1). Mais informações podem ser obtidas junto ao Centro de Acompanhamento de Estágios do IFCE, pelo e-mail estagio.fortaleza@ifce.edu.br ou pelo telefones (85) 3307.3634 e 3307.3650.

‘Sua chance’

O Diário do Nordeste e a Rádio Verdes Mares estreiam nesta segunda-feira (16) o quadro ‘Sua Chance’, um levantamento das principais vagas de emprego e estágio disponíveis na semana em todo o Estado, além de informações e dicas sobre o mercado de trabalho local. Todas as manhãs, na Rádio Verdes Mares e no site do Diário do Nordeste.