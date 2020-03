Ceará tem 1.118 vagas de trabalho disponíveis nesta quinta-feira (05)

O Sine/IDT está ofertando 1.118 vagas de trabalho no Ceará esta quinta-feira (05). Do total das vagas, 119 são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

A Capital é o município com o maior número de oportunidades, somando 493 vagas, sendo 59 delas para PDC. Entre os cargos disponíveis, destacam-se o de corretor de imóveis, com 120 vagas, além de vendedor pracista (38 vagas), costureira em geral (33 vagas) e operador de telemarketing ativo (30 vagas).

Entre as oportunidades para PDCs, os destaques são atendente de lojas (12 vagas), auxiliar de limpeza (7 vagas) e cobrador de transportes coletivos e operador de caixa, ambos com cinco vagas cada.

Além de Fortaleza, concentram muitas vagas os municípios de Maracanaú, com 133 oportunidades. A maior parte das vagas são para costureiro à máquina em confecção em série (93 vagas).

Em Limoeiro do Norte, com 101 vagas, há 25 oportunidades para auxiliar de cozinha, outras 25 para garçom e mais 15 para recepcionista atendente.

Já no Pecém, há 97 postos de trabalho em aberto. Em destaque, estão empregos para auxiliar de cozinha, garçom e recepcionista atendente, cada um com 15 vagas.

Os interessados em se candidatar devem procurar uma das unidades do Sine/IDT no estado portando carteira de trabalho - física ou digital - e currículo.